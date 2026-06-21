Organizaciones animalistas convocan una protesta contra la Feria Taurina de Torrejón de Ardoz

Madrid, 21 de junio de 2026. Los colectivos animalistas AnimaNaturalis y CAS International han convocado una concentración este domingo a las 12 horas en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, coincidiendo con el segundo festejo de la Feria Taurina 2026, para protestar contra el uso de fondos municipales en la organización de corridas de toros y exigir al Ayuntamiento que retire su apoyo institucional a estos espectáculos. La Feria Taurina de Torrejón reúne este año un cartel con figuras como Alejandro Talavante, cuya contratación representa, según han denunciado los colectivos en un comunicado, "un desembolso considerable" de fondos públicos municipales. La concentración busca, por tanto, "visibilizar que ese gasto se produce en un contexto de creciente rechazo social a la tauromaquia y de avance legislativo ciudadano para desmantelar su protección legal".