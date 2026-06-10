La Orquesta Sinfónica de Harbin celebra en Madrid el Día del Diálogo entre Civilizaciones

Madrid, 10 de junio de 2026. Con motivos de la celebración del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones de las Naciones Unidas, la centenaria Orquesta Sinfónica de Harbin, ha ofrecido el solemne concierto Oda a la Civilización en el Teatro Monumental de Madrid. Considerada la primera orquesta sinfónica de China y de la región del Lejano Oriente, la formación ha incorporado a su repertorio más de veinte referencias musicales clásicas, convirtiendo este concierto en un espacio de intercambio cultural y diálogo entre China y Madrid. Los asistentes han podido disfrutar de la elegancia interpretativa de la Orquesta Sinfónica de Harbin, y al mismo tiempo, recorrer la exposición fotográfica "Cultura de Hielo y la Nieve de Harbin", que acerca al público la riqueza cultural de la ciudad.