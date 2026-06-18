Osakidetza revacunará a 17 personas tras administrar dosis con la cadena de frío rota

Bilbao, 18 de junio de 2026. Osakidetza va a citar, para proceder a su revacunación, a las 17 personas, 12 en el ambulatorio bilbaíno de Arangoiti y cinco en Lasarte (Gipuzkoa), a las que han inoculado vacunas que habían registrado rotura de la cadena de frío. Así lo ha confirmado el doctor y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Salud, Adrián Llorente, que ha corroborado la información recabada por EH Bildu en ambos ambulatorios en los que "se han administrado vacunas donde se ha registrado una rotura de la cadena de frío". (Fuente: Irekia)