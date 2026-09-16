Óscar Lopez: "El PP le está entregando el relato a Vox"

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien preguntado si cree que el Partido Popular está ganando el relato sobre Ceuta, ha contestado que "el PP le está entregando el relato a Vox". "Yo sinceramente, en mi opinión particular, yo creo que la derecha en Europa se ha rendido, ha comprado los marcos, los insultos, los discursos y está fortaleciendo la derecha. ¿El problema? Acabamos de ver lo que ha pasado en Alemania, en Sajonia.", ha asegurado. (Fuente: Congreso)