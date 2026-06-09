Otegi cree que hay una operación política para destruir al PSOE de Sánchez

Bilbao, 9 de junio de 2026. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que hay una operación política para "destruir" al actual PSOE de Pedro Sánchez y que vuelva "el PSOE de la transición", el de Felipe González y Emiliano García Page, que están reclamando elecciones generales. Además, cree "curioso" que "todos" los que tienen relaciones con los independentistas catalanes y vascos "entren en los sumarios". "Debe ser casualidad, debe ser que todos están implicados en la misma trama", ha ironizado. (Fuente: EH Bildu)