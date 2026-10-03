Otegi (EH Bildu) apuesta por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos"

Pamplona, 3 de octubre de 2026. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado, ante una "situación excepcional", por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos" que dejen fuera a los "autoritarios" y a quienes "defienden la barbarie". Y ha defendido que "eso no nos hace más débiles, nos hace más útiles para la gente". Otegi ha intervenido este sábado en Pamplona en un acto político celebrado por la coalición abertzale en el que se ha presentado oficialmente las candidaturas de Laura Aznal y Joseba Asiron a la Presidencia de Navarra y la Alcaldía de Pamplona, respectivamente. (Fuente: EHBILDU)