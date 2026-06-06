Otegi pide al PNV "pocas bromas"

Bilbao, 6 de junio de 2026. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha dirigido este sábado al PNV --aunque sin citarlo-- para pedirle "pocas bromas" porque reclamar un adelanto electoral es "abrir la puerta a un gobierno PP-Vox". Tras asegurar que la corrupción debe "ser combatida con absoluta firmeza" se ha mostrado convencido de que "el verdadero objetivo" de las operaciones es "cerrar el debate de la plurinacionalidad" de la mano de PP y Vox. Otegi, que ha participado este sábado en La Casilla, en 'Bat Egin Eguna', una jornada de encuentro y celebración organizada por la formación soberanista en Bilbao, ha afirmado que "están pasando muchas cosas a nivel planetario y a nivel de Estado español" y ha aludido al debate sobre "la corrupción generalizada en el Estado español". (Fuente: EH BILDU)