Pacheco critica "ausencia total de política migratoria" del Gobierno de España en Ceuta

El Ejido (Almería), 31 de julio de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "todos estamos asistiendo atónitos y escandalizados a la crisis humanitaria y migratoria que está viviendo la hermana ciudad de Ceuta", con una "ausencia total de política migratoria por parte del Gobierno de España". "La Guardia Civil se ve absolutamente superada y nuestros socios europeos ven con alarma como el Gobierno no hace absolutamente nada", ha añadido.