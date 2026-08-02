Pacheco niega cambios en la política agraria tras acuerdo con Vox y asegura defensa del sector

Sevilla, 2 de agosto de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha descartado que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PP y Vox para la nueva legislatura vaya a modificar las políticas de su departamento y ha garantizado que la "defensa del sector primario va a seguir siendo la misma", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo de Juanma Moreno mantendrá como prioridades la rentabilidad de las explotaciones, el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas y el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad.