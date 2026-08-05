Pacheco: La rentabilidad del olivar es "irrenunciable" y comparto la preocupación del sector

Sevilla, 5 de agosto de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha advertido de que la rentabilidad del olivar es "irrenunciable" para garantizar la continuidad del sector y ha compartido la preocupación de los productores andaluces ante la bajada de los precios en origen y las denuncias de ventas por debajo de los costes de producción. En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Pacheco ha asegurado que el Gobierno andaluz permanece atento a la evolución de los precios del aceite de oliva y ha avanzado que la Consejería ya ha comenzado a elaborar el aforo del olivar, que será presentado después del verano, previsiblemente en torno al mes de septiembre.