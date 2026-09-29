Pacientes y profesionales sanitarios se ponen en la piel de personas con síndrome CRM

Madrid, 29 de septiembre de 2026. En el marco del X Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes, Boehringer Ingelheim ha organizado el taller "Conexiones (in)visibles" para que las personas con diabetes puedan conocer la interrelación con otras patologías del síndrome cardiovascular-renal-metabólico con una serie de retos. Una experiencia que lleva también a congresos médicos para apelar a profesionales de múltiples especialidades. Según el Barómetro Interconectados, aproximadamente el 60% de los españoles desconocen que la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la diabetes Mellitus 2 pueden influirse mutuamente. Se estima que alrededor de 589 millones de adultos viven actualmente con diabetes en el mundo, teniendo en cuenta que en lugares como España más de un tercio de las personas que padecen esta enfermedad no están diagnosticadas. Experiencias como esta acercan la realidad de los pacientes y permiten un acceso claro y accesible a información sobre las enfermedades del síndrome cardiovascular-renal-metabólico, abriendo paso a una atención sanitaria más conectada e integral.