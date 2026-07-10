Paco Castañares recomienda priorizar confinamiento e invertir en prevención ante los incendios

Cáceres, 10 de julio de 2026. El experto en incendios forestales y presidente de AEEFOR (Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente), Paco Castañares, ha analizado las causas y la gestión del reciente incendio de Los Gallardos (Almería), incidiendo en la necesidad de priorizar el confinamiento de la población y de invertir en prevención frente a las tareas de extinción. Al respecto, ha manifestado que la noticia del fuego no le sorprendió, aunque sí le llamó la atención el balance de fallecidos.