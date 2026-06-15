Padilla destaca el papel de la distribución en el modelo español durante los Premios Bidafarma

Madrid, 15 de junio de 2026. La Fundación Bidafarma ha celebrado la novena edición de sus Premios de Innovación Social, un acto que ha contado con la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha destacado la distribución como elemento fundamental del modelo de farmacia español. Los galardones han reconocido el trabajo de entidades y organizaciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la salud, la inclusión social y la calidad de vida de las personas. Además de los premios, la Fundación Bidafarma ha otorgado un Reconocimiento Especial por Impacto en la Salud a la Asociación Debra Piel de Mariposa. La clausura del acto ha contado también con la participación de la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha puesto en valor la iniciativa. Bajo el lema «Unidos por lo esencial», estos galardones demuestran que la innovación adquiere todo su sentido cuando se pone al servicio de las personas y de sus necesidades.