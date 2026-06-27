Las palabras de Jordi Pujol: "Ojalá me recuerden por servir al país con mis errores y aciertos"

Barcelona, 27 de junio de 2026. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dicho este sábado que ha dedicado su vida a servir a Catalunya, con errores y aciertos, "pero siempre con una convicción profunda: que Catalunya valía la pena y que Catalunya continúa valiendo la pena". Ha asistido en Planoles (Girona) a un homenaje que le dedica la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC, juventudes de CDC y ahora de Junts), aunque el discurso lo ha leído en su hombre la presidenta de la JNC, Carlota Monfort. También han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Planoles, David Verge; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la presidenta del partido en el Parlament, Mònica Sales, entre otros.