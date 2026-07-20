Los Palacios (Sevilla) vive una “explosión de júbilo” con el Mundial de Gavi y Fabián

Los Palacios, Sevilla, 20 de julio de 2026. El alcalde del alcalde del municipio sevillano de Los Palacio y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha explicado que la localidad reunió a un millar de personas en la Plaza de España para animar a sus paisanos, Fabián Ruíz y Pablo Páez Gavira "Gavi", a los que recibirán este martes en una recepción oficial y ha asegurado que anoche se vivió una "explosión de júbilo" por el "orgullo" de ver a dos palaciegos "en el centro de la diana mediática por un caso que es singular en la historia del fútbol".