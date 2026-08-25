Paneque afirma que el Govern trabaja en un inicio del curso escolar "con la máxima normalidad"

Barcelona, 25 de agosto de 2026. La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está trabajando "por un inicio del curso escolar con la máxima normalidad posible", ante una posible huelga de profesores y después de la incidencia que afecta a los resultados de las pruebas Pisa en Catalunya por un exceso de alumnos exentos. En rueda de prensa este martes tras la primera reunión del Consell Executivo del curso político, Paneque ha asegurado que la consellera de Educación, Ester Niubó, comparecerá en los próximos días y "explicará con todo detalle este inicio, este despliegue del acuerdo" al que el Govern llegó con los sindicatos y que después no fue ratificado por los docentes del sindicato Ustec.