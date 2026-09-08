Paneque apela a la "oportunidad" de introducir mejoras en la financiación para el apoyo de Junt

Barcelona, 8 de septiembre de 2026. La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apelado a la "oportunidad" que supone la futura tramitación en el Congreso de la reforma del modelo de financiación para introducir propuestas de los grupos que garanticen el apoyo para su aprobación, lo que pasa por el aval de Junts. "No renunciamos a que en esta tramitación en el Congreso de Diputados se puedan aportar cuestiones que puedan mejorar y que de alguna manera haga que esta aprobación sea posible y que cuente con los apoyos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.