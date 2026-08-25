Paneque evita anticipar si Catalunya acogerá menores de Ceuta pero dice que está a disposición

Barcelona, 25 de agosto de 2026.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha evitado concretar si Catalunya se ofrecerá a acoger menores migrantes de Ceuta en la reunión que el Gobierno mantendrá el jueves con las comunidades autónomas para abordar esta cuestión, pero que estará "a disposición".
"Hay una reunión sectorial para tratar esta cuestión. Por tanto, no podemos ni queremos anticipar cuestiones que se puedan hablar o negociar en esta reunión", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.