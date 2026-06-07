El Papa se cita con víctimas de abusos en Madrid y afronta críticas por excluir a "activistas"

Madrid, 7 de junio de 2026. El Papa León XIV se reunirá este lunes con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia durante su visita a Madrid. Un encuentro privado que tendrá lugar en la Nunciatura y que el propio Pontífice ya había avanzado durante su viaje a la capital, al asegurar que los abusos siguen siendo "una herida abierta". Pero no todas las víctimas estarán en esa cita. A las puertas de la Nunciatura, el activista Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en Montserrat, ha escenificado este domingo una reunión ficticia con el Papa para denunciar su exclusión. Hurtado acusa al Vaticano de elegir víctimas de "perfil bajo" y de evitar a quienes puedan plantear preguntas incómodas. (Fuente: Europa Press y Pool RTVE)