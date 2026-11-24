Madrid, 24 de noviembre de 2026. Los miedos, las dudas y las batallas interiores del papa Francisco salen ahora a la luz. Sus diarios personales, publicados tras su muerte, descubren una faceta mucho más íntima del pontífice. Entre sus confesiones, una especialmente llamativa: Aseguró haber visto al diablo. Lo escribió sin rodeos: "He visto al diablo". Francisco relataba dos episodios concretos. Uno, desde un automóvil. Otro, durante una misa, en el coro. Recordaba incluso sus "ojos amenazantes". Un diario que recorre más de tres décadas de su vida, desde 1992 hasta 2024, y que ahora se publica en cinco idiomas y 94 países. (Fuente: Europa Press y Vatican News)