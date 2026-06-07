El Papa León XIV preside la misa y procesión del Corpus Christi en Madrid

Madrid, 7 de junio de 2026. El Papa León XIV ha pedido que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe" y ha invitado a los españoles a "comprometerse personalmente en la construcción del bien común". A continuación de la misa, el Pontífice ha presidido la procesión del Corpus Christi en las calles aledañas a la Plaza de Cibeles, portando la custodia bajo palio y acompañado por fieles, presbíteros, cardenales, obispos y niños que han recibido este año la Primera Comunión. (Fuente: Europa Press/Pool RTVE)