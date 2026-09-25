El Papa propone la reconstrucción de Notre-Dame como modelo de "acogida y participación"

París, 25 de septiembre de 2026. El Papa León XIV ha puesto la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, cuyo techo fue destruido por un incendio en 2019, como modelo de "acogida y participación". Así lo ha indicado durante la homilía pronunciada en la celebración de las Vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y seminaristas en el templo. "La reconstrucción de la Catedral ha sido ocasión de un encuentro que ha ampliado los espacios de la acogida y de la participación más allá de las fronteras de la pertenencia eclesial. Queridos obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y seminaristas de Francia: ¡dejaos inspirar por lo que aquí ha sucedido!", ha subrayado el Pontífice. (Fuente: Vatican News)