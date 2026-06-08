El Papa saluda a Feijóo, Abascal y portavoces parlamentarios durante su visita al Congreso

Madrid, 8 de junio de 2026. El Papa León XIV ha saludado este lunes durante su visita al Congreso al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; al líder de Vox, Santiago Abascal y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras. En el encuentro, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha entregado al pontífice una carta del Sindicato de Inquilinos sobre la situación de la vivienda en España. Por su parte, la portavoz de Junts, le ha dedicado unas palabras: "Espero que disfrute su visita a Cataluña, mi nación". (Fuente: Pool RTVE)