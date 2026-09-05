Paradela anuncia convocatoria de complementos para el PDI y una financiación por "objetivos"

Sevilla, 5 de septiembre de 2026. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este sábado la apertura este próximo lunes de una nueva convocatoria de complementos retributivos para el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas andaluzas para reconocimiento de nuevos tramos de actividad docente e investigadora (quinquenios y sexenios), así como se ha comprometido a "reforzar la financiación", una "cuestión primordial en esta nueva etapa". "Hablaremos no sólo de financiación sino también de resultados y objetivos de éxito".