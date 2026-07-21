Paradela se reúne con rectores andaluces y destaca la importancia del diálogo en universidades

Sevilla, 21 de julio de 2026. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha mantenido este martes la primera sesión de trabajo con los rectores del sistema público universitario en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), tras asumir las competencias en materia de educación superior en la nueva legislatura. En este primer contacto, en el que también han participado los representantes de los Consejos Sociales o del estudiantado, Paradela ha trasladado al conjunto de la comunidad universitaria su voluntad de "diálogo" y el compromiso del Ejecutivo autonómico de "continuar trabajando por el fortalecimiento del sistema".