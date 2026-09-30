Paralizado diez días el desahucio de Daniel: "Si hoy no viene gente aquí, me echan"

Burjassot (Valencia), 30 de septiembre de 2026. El desahucio de Daniel, el físico e investigador de la Universitat de València que estaba previsto para este miércoles, se ha paralizado diez días, algo que da "un rayo de esperanza" y que demuestra el efecto de la "presión social". "Si hoy no viene gente aquí, me echan. Estoy eternamente agradecido a todas estas personas y creo que ese es el camino para que cambien las cosas en este país", ha afirmado. Así lo ha manifestado a los medios Daniel a las puertas del inmueble donde a primera hora de la mañana se ha concentrado un numeroso grupo de personas convocadas por el Sindicat d'Habitatge de València para intentar parar el lanzamiento y exigir que el investigador pueda conservar su vivienda, donde reside en alquiler desde 2009. Daniel ha explicado que estudiará con su abogada la posibilidad de "poder hacer algo o presentar un recurso" durante estos diez días. En todo caso, ha señalado que son temas jurídicos que se le escapan, pero, "al menos son 10 días, y hay esperanza".