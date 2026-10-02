El paro sube en 23.587 personas en septiembre, hasta casi 2,38 millones

Madrid, 2 de octubre de 2026. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%) según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por su parte, la Seguridad Social ganó una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior (+0,41%), situándose en 22.437.553 trabajadores, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que destaca que se trata del mayor incremento para un mes de septiembre desde que hay registros. (Fuente: Europa Press/Ministerio de Trabajo/Inclusión)