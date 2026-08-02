El parque Cristina Enea de San Sebastián acoge este domingo el festival musical Glad is the day

Bilbao, 2 de agosto de 2026. El festival musical Glad is the day del parque Cristina Enea de Donostia-San Sebastián, con entrada gratuita, celebra su décima edición este domingo agosto con la participación de una quincena de bandas y artistas y mercadillo de comercios locales y artesanía. La programación ofrece nueve horas ininterrumpidas de música. También contará con mercadillo, gestionado por Dabadaba y en el que se habilitarán 65 puestos para una amplia diversidad de comercios, desde tiendas de segunda mano a puestos de artesanía. Siete bandas pasarán por el Escenario Principal en un cartel diverso que ofrecerá, según la organización, "el subnopunk travesti de Ruïnosa y las Strippers de Rahola; la psicodelia tropical de los mexicanos Sonido Gallo Negro; el noise pop y rock alternativo de Perfecto Miserable; la relectura queer y comunitaria del folklore vasco de Maruxak; el punk rock de alta energía de The Safety Pins; el rock de Geminiss y el funk contemporáneo de LUP, completando un escenario que reivindica la pluralidad de miradas y sonidos".