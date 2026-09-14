El parricida de Ponteareas llevaba "unos meses" viviendo en la localidad

Ponteareas, 14 de septiembre de 2026. El hombre que supuestamente mató a su madre este domingo en Ponteareas, así como la víctima, llevaban solo "unos meses" residiendo en la localidad, desde donde habían llegado procedentes del vecino municipio de Covelo, y no habían pedido asistencia a los Servicios Sociales. Así lo ha explicado este lunes el teniente de alcaldesa de Ponteareas, Juan Carlos González, en declaraciones a los medios tras presidir un minuto de silencio en condena por este crimen y como muestra de apoyo a los familiares cercanos de la víctima, especialmente sus otros dos hijos.