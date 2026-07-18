Partidos vascos de izquierda llaman a "un programa de mínimos" contra la extrema derecha

Bilbao, 18 de julio de 2026. EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza, Berdeak Equo y Sumar Mugimendua hacen "un llamamiento a la sociedad alavesa a alimentar y proteger los valores mayoritarios enraizados en nuestro imaginario colectivo", entre los que citan "la igualdad, la justicia, la solidaridad, el feminismo o la diversidad", al considerar que constituyen "el mejor de los antídotos ante la ofensiva articulada por la extrema derecha tanto a nivel global como en el Estado Español". En un acto en Vitoria-Gasteiz con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, donde han recordado que "hace ahora 90 años, un grupo de militares, apoyados por empresarios, aristócratas, terratenientes y la jerarquía de la iglesia católica, decidió dar un golpe de estado" contra "el Gobierno de la República, un gobierno legítimo". La concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria Rocío Vitero ha sido la encargada de cerrar la declaración conjunta.