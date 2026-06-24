Pedro Fernández: Andalucía registra índices de criminalidad inferiores a la media nacional

Sevilla, 24 de junio de 2026. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que Andalucía mantiene unos índices de criminalidad por debajo de la media nacional, unos datos que, según ha señalado, "hablan de eficacia, pero sobre todo del trabajo silencioso y constante de miles de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprometidos con la seguridad de la ciudadanía" y que suman en Andalucía cerca de 30.400 efectivos, 3.300 más que en 2018, lo que supone un incremento del 12%.