Las pensiones públicas y la viabilidad del sistema centran el pulso entre Gobierno y oposición

Madrid, 15 de octubre de 2026. Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema. Pedro Sánchez ha garantizado que intentarán aprobar su revalorización antes de que termine el año y acusa a PP y Vox de poner en riesgo las pensiones. Frente a las advertencias del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo asegura que actualizar las pensiones con la inflación es "innegociable" y recuerda que los socialistas congelaron las pensiones durante el Gobierno de Zapatero. Por su parte, Vox no descarta "nada", asegura que el modelo de pensiones socialista no funciona, pero promete que las pensiones en España "se van a garantizar como sea". (Fuente: Europa Press, Moncloa, PP, Congreso)