Pérez Llorca no ve "otra salida" que convocar elecciones generales

Alicante, 2 de octubre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que no hay "otra salida" que convocar elecciones generales "y dar paso a un gobierno serio que de verdad atienda los problemas de todos los españoles", en lugar de "estar centrados, como está el Partido Socialista, en resistir y aguantar a cualquier precio". "Yo creo que hace tiempo que estamos asistiendo al final del 'sanchismo' en España", ha aseverado el también presidente de la gestora del PPCV, en una visita a la feria Alicante Gastronómica, a preguntas de los periodistas por los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso y por la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez adelante los comicios. (Fuente: Generalitat)