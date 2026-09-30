Pérez Llorca ve un Gobierno central "a la deriva", "más centrado en resistir que en gobernar"

Chiva (Valencia), 30 de septiembre de 2026. El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que ve un Gobierno central "a la deriva", que "no resuelve problemas" y ha puesto como ejemplo la cuestión de la vivienda, que "parece que todos somos culpables y llevan ocho años gobernando, como la crisis de Ceuta". "Yo creo que estamos asistiendo ya al final de un gobierno que está más centrado en resistir que en gobernar". Así lo ha manifestado el jefe del Consell, que este miércoles ha visitado en Chiva (Valencia) las actuaciones de renaturalización de cauces y eliminación de cañas a preguntas de los medios sobre su opinión por que la administración central esté "cambiando el reglamento de aguas". (Fuente: Generalitat)