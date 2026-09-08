Una persona crea el proyecto 'Sed de pueblos' para beber en las fuentes de la Comunitat

Valencia, 8 de septiembre de 2026. El valenciano Maximiliano J. Blasco ha creado el proyecto 'Sed de pueblos' con el objetivo de ver los 542 pueblos de la Comunitat Valenciana y beber agua en cada uno de ellos: "Era una de las maneras de conocer tu tierra, empecé en la Vall de la Gallinera (Alicante) y acabé en Casas Bajas (Valencia)". La manera de actuar consistía en encontrar el letrero del pueblo, algún monumento y una fuente para beber de ella. En tres años que ha durado el proyecto, de 2023 a 2026, ha conocido "muchas carreteras" y ha podido ver "la belleza de los pueblos" de la Comunitat. El protagonista explica que todas las fuentes le han venido bien, pero se queda con "la fuente de Las Cambretas de Casas Bajas (Valencia)", ya que es su tierra y él nació allí.