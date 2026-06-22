Publicado 22/06/2026 13:04:04 +02:00CET

Picardo achaca miedo a la delincuencia al "efecto psicológico" de cierre de la Verja por Franco

Sevilla, 22 de junio de 2026. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, es plenamente consciente de al desaparecer la Verja en la frontera con España aumente la delincuencia en el Peñón y es consciente de la preocupación que hay entre los alrededor de 34.000 residentes, por eso ha tomado medidas para minimizar este riesgo y sostiene que este temor es "el efecto psicológico de lo que nos hizo Franco" cuando en 1969 decidió cerrar la Verja, que no reabrió para peatones hasta 1982 y al tráfico rodado hasta 1985.