Madrid, 21 de junio de 2026. Pilar Vidal habla abiertamente de Bertín Osborne y revela cómo se cuida: "pues mira, sé que está fenomenal. Lo de esta compañía eléctrica que ha montado me parece un show. Yo no me he dado de alta, yo no me he cambiado todavía. Quiero hablarlo bien con él. Que yo sepa, está bien y está en su casa y creo que tiene muy buena relación con Gaby y todas esas cosas que él tiene. Y como ahora ya tiene la vasectomía hecha, pues hoy estamos tranquilos todos. Con lo cual, ha hecho el programón, sigue en 'canal sur' y ahora quiere hacer esta gira de despedida que va a hacer. Se ha visto ahí un poco se pararon un par de conciertos, pero vamos, yo creo que la tiene que hacer. Todo el mundo que le apoya quiere que la haga y yo creo que la tiene que hacer. Yo creo que la tiene que hacer. Yo creo que ha él le emociona también más la gira afuera, fíjate. En países donde él ha triunfado mucho, piensa que él vivió mucho tiempo en Miami y todo. Entonces yo creo que él quiere recordar esa etapa. Pero vamos, yo lo veo estupendo y es que él se cuida mogollón. Esto me va a matar que lo diga, pero yo algunas veces que ceno con él, él no cena. Y digo, pero no cenas, él hace el ayuno este que hacen todos para... Así que... Y tiene mucho éxito, o sea, con las tías, o sea, que yo alucino. Eso te lo puedo corroborar. Pero además que dices... Pero porque él también se cuida mucho. Y a mí eso me mola mogollón. De verdad que a mí él es un tipo que me tiene conquistada por su forma de ser. Y hay que conocerle como es y aceptarle como es. Y yo también digo que a los amigos no los tienes que cambiar. Los amigos son como son y los tienes que querer como son. Porque si los empiezas a cambiar no tienes amigos. Entonces, yo le quiero como es, con sus aciertos y sus errores. Y cuando era también se lo digo. Otra cosa es que públicamente yo no le ataque más. Porque yo a mis amigos los defiendo. A capa y espada. Aunque esté viendo que digo, madre mía, deben pensar que me he fumado algo, da igual. A muerte. Yo con mis amigos voy a muerte. Aunque hayan hecho el mayor error de su vida". Cuenta cómo es ser amiga de famosos: "te refieres a la de famosos, sí, sí, estoy acostumbrada a que mis compañeras me llamen la pelota de los famosos. Y yo digo, bueno, no sé muy bien por qué, pero es verdad que yo soy una persona muy cariñosa, que se tiende a encariñar de la gente. Entonces, es verdad que hay gente que me ha mostrado su cariño y entonces yo he valorado, siempre yo lo digo, yo hago un equilibrio. Entre una colaboración y tener una amistad de ese tipo que a mí me reporta seguridad, diversión, muchas veces me cuentan muchas cosas que a otros no les cuentan. Pues hija, ¿qué queréis que te diga? Yo he hecho el equilibrio y no tengo tantas, al final me caben en las manos. Pero es verdad que yo tiendo a pasar del amor al odio en cinco minutos y tengo muchos amigos famosos y eso... Pero yo creo que me beneficia, fíjate, a mí carlos ferrando, que era muy bueno, honesto, igual que mariñas, también tenía muchos amigos famosos. Cuidado, que tenía la casa llena de... Y las famosas las invitaban a su casa. Yo creo que al final es que es imprescindible. El que no lo tengas porque es triste o es gris, como yo digo, pero que no, que no, que no. Que al final te encariñas de la gente, que la gente es súper normal. Y la gente al final es humana y necesitan también... Ellos también son muy listos, o sea, que no creas tú que... También se aprovechan porque saben qué tal y les viene bien. Y a mí eso me gusta. A mí me gusta cuando amigos míos famosos me llaman y me dicen, oye, ¿tú qué harías? Y yo digo, bueno, pues yo haría esto. Oye, otras veces también te da la alegría... Y dices, oye, pues ole, ¿sabes? Y otras veces te callas muchas cosas. Pero si hago un balance, me merece la pena callarme. Muchas veces, sí". Este tema es en exclusiva. Total Pilar Vidal: - Bueno, muy buenas, Pilar. Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo se recibe un premio de talento? - Bueno, pues yo luego lo voy a decir en el discurso. Para mí, más que talento, yo creo que soy la suma de grandes talentos, ¿no? De todos aquellos profesionales que a lo largo de estos 26 años he tenido la suerte de trabajar con ellos, tanto en la tele como en la radio, como en gabinetes de comunicación. Entonces, yo soy esa suma, con lo cual el mío es un premio muy coral y se lo voy a dedicar a todos ellos, porque si no, yo no sabría ni la mitad de lo que sé. Así que a mí yo siempre digo que en la facultad me enseñaron un poco, me enseñaron más en las redacciones, en la calle, así que yo creo que se lo voy a dedicar a ellos. Y sí, muy contenta. Un premio, pues oye, siempre es bienvenido, ¿no? - ¿Cuál dirías que es tu mayor talento? - Yo no sé si el mayor talento, pero yo lo que he aprendido principalmente yo soy natural, yo me muestro como soy. Mucha gente me pregunta ¿Ah pero eso igual? Digo ah pero ¿No se puede ser igual? O sea, se ha de cambiar cuando uno está trabajando de cuando uno está en su casa o está con sus amigos. Yo siempre, claro, entonces yo luego cuando lo he comprobado entiendo por qué me preguntan eso. Entonces yo siempre digo, yo no tengo filtros, yo me muestro totalmente natural. De hecho, yo quise ponerme algún filtro en Instagram y me reía porque digo, pero ¿cómo voy a colgar un filtro si a los cinco minutos me van a ver en la tele y van a decir, esta señora no es la misma? Entonces yo no puedo tener filtro. Con lo cual yo me muestro natural como soy y luego yo creo que es la constancia y el que te guste lo que haces. Eso principal, yo mucha gente joven que trabaja con nosotros, yo rápido detecto, para eso hubiera sido muy buena jefa de casting, es lo que me ha faltado hacer, porque yo rápido detecto si alguien lo hace por vocación, porque esto que te voy a contar es 24-7, no tiene horarios, puede pasar cualquier cosa, como me pasó a mí el otro día en el hangar, porque me dio por ahí querer ir a despedir al papá y se estropeó el avión y me quedé atrapada siete horas en el aeropuerto. U otro día puede ser maravilloso, o sea, te quiero decir que hay de todo, entonces yo creo que tiene que ser, es muy vocacional y luego que cada día aprendes algo nuevo. Entonces yo a la gente que va de sobrada, que cree que ya lo sabe todo, yo la digo, aquí aprendes cada día una cosa nueva. Estés donde estés, en la parte en la que estés, trabajando delante, detrás, sentado en un gabinete, cada día te pasa algo nuevo. Y eso es lo que a mí me parece, porque esta profesión es muy montaña rusa, entonces es lo que me divierte de la profesión. Pero principalmente mi cualidad, la naturalidad, mostrarte como eres, siempre. - Gracias a eso, a lo mejor también has conocido y has hecho grandes amigos dentro de la profesión, pero no me refiero a la parte periodística, sino a la contraria. - Te refieres a la de famosos, sí, sí, estoy acostumbrada a que mis compañeras me llamen la pelota de los famosos. Y yo digo, bueno, no sé muy bien por qué, pero es verdad que yo soy una persona muy cariñosa, que se tiende a encariñar de la gente. Entonces, es verdad que hay gente que me ha mostrado su cariño y entonces yo he valorado, siempre yo lo digo, yo hago un equilibrio. Entre una colaboración y tener una amistad de ese tipo que a mí me reporta seguridad, diversión, muchas veces me cuentan muchas cosas que a otros no les cuentan. Pues hija, ¿qué queréis que te diga? Yo he hecho el equilibrio y no tengo tantas, al final me caben en las manos. Pero es verdad que yo tiendo a pasar del amor al odio en cinco minutos y tengo muchos amigos famosos y eso... Pero yo creo que me beneficia, fíjate, a mí Carlos Ferrando, que era muy bueno, honesto, igual que Mariñas, también tenía muchos amigos famosos. Cuidado, que tenía la casa llena de... Y las famosas las invitaban a su casa. Yo creo que al final es que es imprescindible. El que no lo tengas porque es triste o es gris, como yo digo, pero que no, que no, que no. Que al final te encariñas de la gente, que la gente es súper normal. Y la gente al final es humana y necesitan también... Ellos también son muy listos, o sea, que no creas tú que... También se aprovechan porque saben qué tal y les viene bien. Y a mí eso me gusta. A mí me gusta cuando amigos míos famosos me llaman y me dicen, oye, ¿tú qué harías? Y yo digo, bueno, pues yo haría esto. Oye, otras veces también te da la alegría... Y dices, oye, pues ole, ¿sabes? Y otras veces te callas muchas cosas. Pero si hago un balance, me merece la pena callarme. Muchas veces, sí. - ¿Quiero escribirla algún día? - Lo haré como mi amiga Lidia. Yo creo que para eso tiene que pasar todavía. Ahora llego al Ecuador, me queda divertirme una etapa más y luego ya sí que lo haré. Hombre, habrá que contar cosas. Sí, habrá que contar cosas divertidas. Además así, sobre todo para que aprenda la gente y también para explicar porque has tomado determinadas decisiones. Yo creo que está bien. Sí, me encantará que mis nietos me lean. Me van a pensar que estoy piradísima. Pero bueno, que me conozcan de verdad. Yo siempre... Y además, yo lo digo, ¿eh? Ayudé a Isabel a hacer sus memorias a Preysler, ahora estoy haciendo otras de otra persona muy top. Al final me voy a dedicar a hacer... No, no puedo decir. Toda la gente... Y me había dicho que ya no iba a hacer más, ¿eh? Porque al final te encariñas tanto y pasas tanto tiempo que dices... Pero mola. Y pienso que la gente tiene que dar su verdad y hacer sus memorias. Siempre. Mucha gente. La reina lo tiene que hacer, la actual. Yo ya se lo he dicho y se lo voy a seguir repitiendo. Y muchísima gente. Porque a lo mejor en tu día a día no lo cuentas. O por no incomodar. Pero cuando llega un momento en tu vida en que ya te da exactamente igual, yo creo que hay cosas que tienes que contar. Sí. - ¿Qué sabemos de Bertín? ¿Cómo está? - Pues mira, sé que está fenomenal. Lo de esta compañía eléctrica que ha montado me parece un show. Yo no me he dado de alta, yo no me he cambiado todavía. Quiero hablarlo bien con él. Que yo sepa, está bien y está en su casa y creo que tiene muy buena relación con Gaby y todas esas cosas que él tiene. Y como ahora ya tiene la vasectomía hecha, pues hoy estamos tranquilos todos. Con lo cual, ha hecho el programón, sigue en 'Canal Sur' y ahora quiere hacer esta gira de despedida que va a hacer. Se ha visto ahí un poco se pararon un par de conciertos, pero vamos, yo creo que la tiene que hacer. Todo el mundo que le apoya quiere que la haga y yo creo que la tiene que hacer. Yo creo que la tiene que hacer. Yo creo que ha él le emociona también más la gira afuera, fíjate. En países donde él ha triunfado mucho, piensa que él vivió mucho tiempo en Miami y todo. Entonces yo creo que él quiere recordar esa etapa. Pero vamos, yo lo veo estupendo y es que él se cuida mogollón. Esto me va a matar que lo diga, pero yo algunas veces que ceno con él, él no cena. Y digo, pero no cenas, él hace el ayuno este que hacen todos para... Así que... Y tiene mucho éxito, o sea, con las tías, o sea, que yo alucino. Eso te lo puedo corroborar. Pero además que dices... Pero porque él también se cuida mucho. Y a mí eso me mola mogollón. De verdad que a mí él es un tipo que me tiene conquistada por su forma de ser. Y hay que conocerle como es y aceptarle como es. Y yo también digo que a los amigos no los tienes que cambiar. Los amigos son como son y los tienes que querer como son. Porque si los empiezas a cambiar no tienes amigos. Entonces, yo le quiero como es, con sus aciertos y sus errores. Y cuando erra también se lo digo. Otra cosa es que públicamente yo no le ataque más. Porque yo a mis amigos los defiendo. A capa y espada. Aunque esté viendo que digo, madre mía, deben pensar que me he fumado algo, da igual. A muerte. Yo con mis amigos voy a muerte. Aunque hayan hecho el mayor error de su vida. - Haces bien, haces bien. Pues nada Pilar, enhorabuena. Por muchos premios más. - Ojalá. Bueno, sí. Ahora tenemos mucha fiesta, mucha tal. La semana que viene tenemos fiesta. No, déjate, déjate. No más premios que ahora. Me voy de vacaciones, que por primera vez me voy de vacaciones veintipico días. Y luego ya vuelvo en septiembre para darlo todo. Así que... Y vosotros también. - Muchas gracias. - Gracias a vosotros. Imágenes de Pilar Vidal en los Premios Grandes Talentos. Este tema es en exclusiva