Pisarello (Sumar) se abre a escuchar propuestas de Junts y PNV sobre vivienda

Barcelona, 27 de julio de 2026.
El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se ha mostrado este lunes abierto a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros si sirve para convalidar el decreto de vivienda que están ultimando con el Gobierno.
"Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía y nuestra política fiscal, que empezaría por otro sitio. Pero si hay que escuchar estas medidas como condición para que casi 4 millones de personas no sea desahuciadas y puedan estar en su casa lo haremos", ha subrayado en rueda de prensa.
(Fuente: Comuns)