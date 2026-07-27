Publicado 27/07/2026 16:02:23 +02:00CET

Pisarello (Sumar) se abre a escuchar propuestas de Junts y PNV sobre vivienda

Barcelona, 27 de julio de 2026. El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se ha mostrado este lunes abierto a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros si sirve para convalidar el decreto de vivienda que están ultimando con el Gobierno. "Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía y nuestra política fiscal, que empezaría por otro sitio. Pero si hay que escuchar estas medidas como condición para que casi 4 millones de personas no sea desahuciadas y puedan estar en su casa lo haremos", ha subrayado en rueda de prensa. (Fuente: Comuns)