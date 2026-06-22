Piscinas, playas o centros comerciales para combatir el calor: “Es muy duro”

Valencia, 22 de junio de 2026. La gente cuenta medidas para combatir el calor en Valencia. Desde quedarse en casa, comer helados, ir a la piscina o a la playa, o incluso en los centros comerciales, aunque "te gastas el dinero", son algunas medidas para evitar el calor. También algunas personas explican que tratan de soportarlo con aire acondicionado, ventilador o abanicos, y temen el aumento de calor, porque "en mayo "ya hacía y se espera un verano muy caluroso. A su vez, otros opinan que en Valencia siempre hace este calor pero "es muy duro". Y por otro lado, turistas no llevan mal el calor valenciano: "Todavía no me ha afectado el calor de Valencia".