Planas asegura, por la subida de costes, que "el Gobierno toma medidas"

Córdoba, 24 de septiembre de 2026. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves ante las anunciadas movilizaciones de agricultores por la subida de los costes de producción, especialmente del gasóleo, que "el Gobierno toma medidas, las ha adoptado, adopta y adoptará para hacer frente al incremento de precios", que "lógicamente" quieren "evitar que llegue desde el productor primario y la industria al consumidor final, a los ciudadanos". (Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación)