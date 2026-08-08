Planetario de Madrid señala que el eclipse será visible en el tercio norte peninsular

Madrid, 8 de agosto de 2026. El eclipse solar del próximo 12 de agosto lleva durante más de un año copando las cabezas de los amantes de la astronomía y las estrellas de nuestra galaxia. Es por ello que es importánte estar informado sobre qué fénomeno se va a producir el día marcado en rojo, cómo se podrá ver, desde qué zonas y las precauciones que se deben seguir. El divulgador científico del Planetario de Madrid, César González Arranz, ha explicado que "el 12 de agosto de 2026 vamos a poder contemplar, si nos encontramos dentro de la franja de totalidad, un eclipse total de Sol" que supondrá uno de los espectáculos más relevantes que ofrecerá la naturaleza en los próximos años. González Arranz ha subrayado que "esta franja de totalidad cubre el tercio norte peninsular y solo desde esos lugares es desde donde la Luna va a tapar completamente el disco del Sol y vamos a ser testigos de uno de los espectáculos mejores que nos ofrece la naturaleza, que es que en pleno día se haga durante unos cuantos segundos, unos pocos minutos de noche".