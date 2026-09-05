La Plataforma por la Enseñanza Pública exige a Educación que no haya "más desvíos de recursos"

Santander, 5 de septiembre de 2026. La Plataforma por la Enseñanza Pública, compuesta por sindicatos (CCOO, UGT, ANPE y STEC), 15 AMPA, y el Frente de Estudiantes, se han manifestado este sábado en Santander para exigir a la Consejería de Educación "que no haya más desvíos de recursos a la privada". La movilización ha partido sobre las 12.05 horas del Río de la Pila, sede de la Consejería, hacia la sede del Gobierno de Cantabria, para enfilar, sobre las 12.30 horas, el Paseo de Pereda hacia la plaza de Correos. La ruta se ha realizado sin ningún altercado más allá del ruido de los tradicionales silbatos y campanos.