La plaza de Colón explota de alegría con la clasificación de España

Madrid, 11 de julio de 2026. La madrileña plaza de Colón ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para cientos de aficionados que han seguido en directo el duelo entre España y Bélgica. La tensión ha dado paso a la euforia con el gol de Mikel Merino en el tramo final del encuentro, que ha sellado el pase de la selección a las semifinales del Mundial. Familias, grupos de amigos y seguidores de todas las edades celebraron el triunfo entre abrazos, banderas y cánticos, en un ambiente festivo que ya mira al próximo reto: la semifinal frente a Francia.