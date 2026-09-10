PLD Space presenta Miura 9, una "evolución" para "liderar" el acceso europeo al espacio

Madrid, 10 de septiembre de 2026. El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha presentado este jueves el Miura 9, nombre comercial con el que la empresa se presentó al concurso para ganar un contrato del European Launcher Challenge (ELC) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y que le fue adjudicado recientemente por valor de 158,9 millones de euros. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inversión del Ejecutivo en ciencia y ha criticado a quienes rechazan destinar fondos públicos a proyectos de este ámbito, de investigación y de tecnología. (Fuente: La Moncloa)