Publicado 01/10/2026 19:39:45 +02:00CET

PNV dará un "sí crítico" a uno de los decretos de vivienda pero advierte: "Es un parche"

San Sebastián, 1 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado que dará un voto "sí critico" al decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios por la "forma de proceder en estos ocho años". "Genera muchas dudas en su aplicación y efectos", ha señalado, calificándolo como "un parche". En relación con el segundo decreto, ha adelantado su 'no', ya que no beneficia a los pequeños propietarios. (Fuente: PNV)