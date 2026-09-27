PNV pide aprobar un decreto de vivienda que evite situaciones "inaceptables"

Bilbao, 27 de septiembre de 2026. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que es posible aprobar un decreto de medidas urgentes de vivienda que proteja a los ciudadanos de situaciones "terribles e inaceptables", pero ha advertido de que esto solo es posible si cada partido renuncia a sus posiciones "de máximos". Esteban, en su intervención en el 'Alderdi Eguna' ('Día del Partido') del PNV celebrado este domingo en Foronda (Álava), ha reconocido la existencia de "problemas" sociales como el de la vivienda. El dirigente 'jeltzale' ha afirmado que este es un tema que "preocupa y ocupa" a su partido, por lo que este está actuando "en todos los niveles institucionales" para que haya "más vivienda para las clases medias y para la gente joven". (Fuente: Imágenes Cedidas)