Podemos acusa a Sánchez de dar "gasolina" a PP y Vox con la corrupción

Madrid, 17 de junio de 2026. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar "gasolina" a la derecha, en referencia al PP y Vox, con los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y ante su inacción para desplegar políticas progresista, defraudando con ello la confianza que le otorgó el electorado de izquierda en 2023. Frente a estos reproches el jefe del Ejecutivo ha advertido a los 'morados' que no se equivoque de aliados y apoye al Gobierno tras reivindicar que defiende los intereses de la gente de "a pie", que ha conseguido mejorar la calidad democrática en España y ha cosechado buenos datos económicos durante la legislatura. (Fuente: Congreso)