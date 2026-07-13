Podemos exige que decreto de vivienda recupere suspensión de desahucios, entre otras medidas

Madrid, 13 de julio de 2026. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avisado este lunes que su partido sólo apoyará el decreto ley que el Gobierno pretende aprobar en materia de vivienda este verano si recupera la suspensión de desahucios a personas vulnerables y no incluye beneficios fiscales para los propietarios de vivienda. Fernández ha lanzado este aviso porque a su juicio el PSOE está negociando "primero con la derecha", en referencia a Junts y las ayudas fiscales, en lugar de "plantear las medidas que la gente necesita para poder acceder a una vivienda". (Fuente: Podemos)