Podemos ve "miserable e infame" que Tellado culpe al Gobierno del incendio de Almería

Madrid, 13 de julio de 2026. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado este lunes de "absolutamente miserable, deleznable, abyecto, ruin, deplorable, patético e infame" que el secretario de Organización del PP en el Congreso, Miguel Tellado, trate de responsabilizar al Gobierno de España de las consecuencias del incendio de Los Gallardos (Almería), cuando, según ha denunciado, el Ejecutivo andaluz ha reducido un 14% los agentes de extinción al inicio de la campaña de alto riesgo. (Fuente: Podemos)