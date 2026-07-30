La Policía activa cargas para contener las entradas masivas en la frontera de Ceuta

Ceuta, 30 de julio de 2026. Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener las entradas masivas de centenares de marroquíes en Ceuta. A los migrantes que alcanzan la costa ceutí por mar se suman decenas de personas que consiguen rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Gabriela. Corresponsal en Ceuta)